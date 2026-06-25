A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 25 de junio

El dólar blue hoy cerró este 25 de junio a un valor en el mercado de $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 25 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 25 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

El FMI elogió la baja del riesgo país de la Argentina

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 25 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 25 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.503,40 para la compra y $1.504,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 25 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 25 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 25 de junio a $1.548,60 para la compra y $1.549.40 para la venta.

Súper RIGI: cuáles son las claves del proyecto que tuvo media sanción en Diputados

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 25 de junio a $1.943,40 como referencia de dólar.

El Banco Central baja el ritmo de compra de reservas y mete presión al dólar para el segundo semestre

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 25 de junio en $1.550,33 para la compra y $1.552,53 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 439 puntos básicos este jueves 25 de junio.