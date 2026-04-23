A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 23 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 23 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 23 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 23 de abril el dólar blue hoy cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

El Gobierno se apura a privatizar el agua, el gas y la luz para enviar una señal a Wall Street

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 23 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 23 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.422,20 para la compra y $1.423,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 23 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 23 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy jueves 23 de abril a $1.477,70 para la compra y $1.478,30 para la venta.

PAMI: abogada previsional detalló que la situación es “crítica” y los afiliados recorren farmacias por falta de stock

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 23 de abril en $1.480,40 para la compra y $1.480,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 23 de abril a $1.833 como referencia de dólar tarjeta.

La mora pyme subió 93% interanual y ya alcanza al 8,4%: “Es un tema estructural”, advirtió un economista

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 543 puntos básicos este jueves 23 de abril.