A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 23 de abril

El jueves 23 de abril de 2026, el euro blue hoy cotiza 1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 23 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 23 de abril cerró $1.565,00 para la compra y $1.665,00 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.173,91 para la compra y $1.576,89 para la venta este jueves 23 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 23 de abril

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 23 de abril

Este jueves 23 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Nación: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.568 comprador y $1.677 vendedor.

Banco Francés: $1.610 comprador y $1.670 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 23 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 23 de abril el mercado paralelo cotiza a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.