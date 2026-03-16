A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, lunes 16 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 16 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 16 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

Jubilaciones de marzo: calendario de cobros y el impacto frente a la canasta básica

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy lunes 16 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.419,20 para la compra y $1.420,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 16 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy lunes 16 de marzo a $1.469 para la compra y $1.469,40 para la venta

Acciones argentinas caen, bonos en dólares suben y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 16 de marzo en $1.472,10 para la compra y $1.472,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 16 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

La bolsa local prioriza acciones energéticas y deja en segundo plano al sector bancario

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 600 puntos básicos este lunes 16 de marzo.