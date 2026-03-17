A cuánto cerró el dólar hoy, martes 17 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, martes 17 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 17 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 17 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta



App Mi PAMI: cuáles son las credenciales validas para retirar insumos en marzo

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, martes 17 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy martes 17 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.419,90 para la compra y $1.421,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 17 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy martes 17 de marzo a $1.468,50 para la compra y $1.469,20 para la venta

Expensas: ya superan los $300.000 y casi el 20% de los departamentos tiene deuda

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 17 de marzo en $1.467,60 para la compra y $1.467,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 17 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País sube a 601 puntos básicos a pesar de una recuperación de los bonos argentinos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 591 puntos básicos este martes 17 de marzo.