A cuánto cerró el dólar hoy, martes 2 de junio de 2026

El dólar blue hoy cerró este 2 de junio a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 2 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 2 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Luis Caputo: "Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 2 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 2 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.445,90 para la compra y $1.446,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hjoy, martes 2 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 2 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 2 de junio a $1.499,30 para la compra y $1.499,90 para la venta.

Nuevo recibo de sueldo digital: que información no puede faltar según la reglamentación de la reforma laboral

A cuánto cotiza el dólar tarjeta



El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 2 de junio a $1.885 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto



A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 2 de junio en $1.498,70 para la compra y $1.498,80 para la venta.

Más allá de la fuerte adquisición de divisas por parte del Banco Central, se estima que “el Gobierno tiene un ligero déficit financiero”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 491 puntos básicos este martes 2 de junio.