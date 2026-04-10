A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 10 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 10 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 10 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 10 de abril el dólar blue cerró a $1. 345 para la compra y $1.390 para la venta.

Inflación en alimentos: bajaron 0,4% la primera semana de abril, pero lácteos y carnes siguen bajo la lupa

A cuánto cerró los dólares financieros hoy, viernes 10 de abril

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy viernes 10 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.413,60 para la compra y $1.415,70 para la venta

A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 10 abril

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 10 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy viernes 10 de abril a $1.475,80 para la compra y $1.476,40 para la venta.

Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 10 de abril en $1.472,60 para la compra y $1.472,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 10 de abril a $1.813,50 como referencia de dólar tarjeta.

Los aumentos en educación, combustibles y alimentos impulsaron la inflación porteña de marzo al 3,0%

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 556 puntos básicos este viernes 10 de abril.