A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 24 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 24 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 24 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 24 de abril el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

PAMI: abogada previsional detalló que la situación es “crítica” y los afiliados recorren farmacias por falta de stock

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 24 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 24 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,30 para la compra y $1.439,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 24 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 24 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 24 de abril a $1.492,50 para la compra y $1.493 para la venta.

Por la crisis industrial, Electrolux cierra su línea de heladeras en Argentina y operará con menos de un tercio de su personal

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 24 de abril en $1.484 ra la compra y $1.484,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 24 de abril a $1.846 como referencia de dólar

El riesgo vuelve a subir ante la volatilidad en Wall Street

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 557 puntos básicos este viernes 24 de abril.