A cuánto cerró el euro blue hoy, viernes 24 de abril
El viernes 24 de abril de 2026, el euro blue hoy cerró 1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 24 de abril
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 24 de abril cerró $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.
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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.178,23 para la compra y $1.581,93 para la venta este viernes 24 de abril como referencia de gastos con tarjeta
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Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este viernes 24 de abril
Este viernes 24 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.
Banco Nación: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.
Banco Supervielle: $1.583 comprador y $1.692 vendedor.
Banco Francés: $1.610 comprador y $1.670 vendedor.
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A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 24 de abril
Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 24 de abril el mercado paralelo cerró a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.