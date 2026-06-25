A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 25 de junio

El jueves 25 de junio de 2026, el euro cerró a $1.795,75 para la compra y $1.835,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 25 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 25 de junio cerró a $1.620 para la compra y $1.720 para la venta.

El Banco Central baja el ritmo de compra de reservas y mete presión al dólar para el segundo semestre

A cuánto cerró el euro blue hoy, 25 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.226,59 para la compra este jueves 25 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

El FMI elogió la baja del riesgo país de la Argentina

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.630 comprador y $1.730 vendedor.

Banco Nación: $1.620 comprador y $1.720 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.670 comprador y $1.730 vendedor.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500 y sube levemente el riesgo país

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 25 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el jueves 25 de junio en el mercado paralelo a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.