A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 2 de febrero del 2026

El euro hoy, lunes 2 de febrero de 2026, cerró a $1.755,75 para la compra y $1.723,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

¿A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 2 de febrero?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 2 de febrero cerró a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta.

IPC enero 2026: cuándo difundirá el INDEC la inflación del primer mes del año

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur: eliminará aranceles sobre más del 90% productos comercializados entre los bloques.

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 2 de febrero

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, lunes 2 de febrero?

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.283,24 para la compra y $1.660,51 para la venta como referencia de gastos con tarjeta.

Cané sobre los cambios en la tasa de la FED: “La decisión es económica pero tiene un trasfondo político”

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este lunes 2 de febrero

Este lunes 2 de febrero, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Nación: $1.670,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.710,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.667,51 comprador y $1.760,88 vendedor.

Banco Supervielle: $1.688,00 comprador y $1.785,00 vendedor.

Tras la salida de Lavagna, el INDEC publica el nuevo índice de inflación: cómo funcionará la nueva metodología

¿A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 2 de febrero?

Por su parte, el dólar blue hoy , lunes 2 de febrero cerró en el mercado paralelo a $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.