El euro blue hoy viernes 5 de diciembre de 2025 cerró a $1.736,75 para la compra y $1.705,75 para la venta. Esta cotización, que se da por fuera del circuito oficial, refleja una mayor demanda de la divisa como instrumento de resguardo en un contexto de persistente inestabilidad macroeconómica en Argentina.

El precio del euro blue se ve influenciado directamente por las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central, lo que genera una brecha significativa con el tipo de cambio oficial.

A cuánto cerro el euro oficial hoy, 5 de diciembre de 2025

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cerró este viernes 5 de diciembre de 2025 cerró a $1.620 para la compra y $1.720,00 para la venta.

El euro es la moneda oficial de la eurozona, el bloque de países de la Unión Europea que la han adoptado. Es la segunda divisa más importante del mundo en términos de volumen de operaciones y de reserva internacional.

En Argentina, el euro oficial es el que se comercializa a través de los canales bancarios y está regulado por el Banco Central, siendo la referencia para las transacciones de comercio exterior y la base para el cálculo de los tipos de cambio con impuestos (como el euro tarjeta).

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy?

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado con valores referenciales que, al aplicar los impuestos vigentes (Impuesto PAÍS y percepción a cuenta de Ganancias/Bienes Personales), superan ampliamente la cotización oficial minorista

A cuánto cerró el euro blue hoy, viernes 5 de diciembre

Tomando como base la cotización del BNA, se estima que el valor con impuestos (sin contar la diferenciación entre compra y venta que aplica al oficial) se ubica en el entorno de los $1.743,75 para la compra y la cotización sin impuestos es de $1.711,75 para la venta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina este jueves 4 de diciembre

Este viernes 5 de diciembre 2025, cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $ 1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1420,00 comprador y $1720,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.670,00 comprador y $1.730,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.623,98 comprador y $1.715,13 vendedor.

Banco Supervielle: $1.649,00 comprador y $1746,00 vendedor.

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy?

Por su parte, el dólar blue hoy cerró en el mercado paralelo hoy, 5 de diciembre de 2025 cerró a $1410,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.

El dólar blue es la cotización de la divisa estadounidense en el circuito financiero informal de Argentina.

Su valor se establece por el juego de la oferta y la demanda en el mercado negro, donde se canaliza el ahorro de quienes buscan protegerse de la inflación y las devaluaciones, evadiendo las restricciones de la plaza oficial. La diferencia de precio respecto al dólar oficial se conoce como "brecha cambiaria" y es un indicador de la presión sobre el tipo de cambio y de la desconfianza económica.

¿A cuánto opera el dólar oficial hoy?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cerró este viernes 5 de diciembre de 2025 en $1.415 para la compra y $1.465,00 para la venta.



MC/DCQ