lunes 18 de agosto de 2025
A cuánto cerró el real blue hoy, lunes 18 de agosto de 2025

Conocé como cerraron los valores de la divisa brasilera hoy, 18 de agosto del 2025, en el comienzo de la semana cambiaria

Real Brasileño
El real blue hoy lunes 18 de agosto en el mercado informal cerró $239,86 para la compra y $240,09.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 18 de agosto, cerrí en $240,00 para la compra y $250,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $240,00 para la venta, mientras que la compra es de $325,00.

Pérdida de divisas en el sector avícola ante el crecimiento de la importación desde Brasil: “Fueron alrededor de USD 30 millones”

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

El Gobierno oficializó la reorganización del Ministerio de Economía

¿ A cuánto cerró el real blue hoy lunes 18 de agosto?

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy ceró a $1315,00 para la compra y $1335,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial lunes 18 de agosto cerró $1275,00​ para la compra y $1315,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 18 de agosto cerró a $1524,62 para la compra y $1.526,04 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1.475,00 para la compra y a $1.550,00 para la venta.

