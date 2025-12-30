martes 30 de diciembre de 2025
A cuánto cerró el real blue hoy martes 30 de diciembre

El real brasileño registró nuevas diferencias entre sus distintas cotizaciones este martes 30 de diciembre.

El real blue hoy, martes 30 de diciembre, en el mercado informal cerró a $275,00 para la compra y $260,00 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy martes 30 de diciembre, cerró en $260,00 para la venta y $275,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $357,00 para la compra, mientras que la venta es de $260,00

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este martes 30 de diciembre a $1505,00 para la compra y $1.525,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este martes 30 de diciembre cerró $260,00 para la compra y $275,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este martes 30 de diciembre cerró a $1.834,75 para la compra y $1.814,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.650 para la compra y a $1.750 para la venta.

