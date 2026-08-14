A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 14 de agosto

El dólar blue cotiza este viernes 14 de agosto a un valor en el mercado de $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 14 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 14 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Encuesta: más del 50% rechaza la economía de Milei y el regreso del kirchnerismo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 14 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.515,60 para la compra y $1.515,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 14 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 14 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 14 de agosto a $1.579,20 para la compra y $1.579,20 para la venta.

Por qué la inflación nacional dio 2,1% y quedó lejos del 2,9% de CABA

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, viernes 14 de agosto a $1.969,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este viernes 14 de agosto en $1.575,42 para la compra y $1.577,78 para la venta.

Advierten que una corrida cambiaria podría tener un disparador político más que económico

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 472 puntos básicos este viernes 14 de agosto.