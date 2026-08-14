A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 14 de agosto

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 14 de agosto

El viernes 14 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a $1.832,75 para la compra y $1.793,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

Culpa de los alquileres y las tarifas: la inflación de Córdoba fue del 1,8%

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 14 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 14 de agosto cotiza a $1.665 para la compra y $1.765 para la venta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, viernes 14 de agosto

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 14 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.297,05 para la compra este viernes 14 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

Inflación: tras el repunte de julio, cuáles son las proyecciones para los próximos meses

Cómo cotiza el euro blue en los bancos de Argentina, este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, el euro abrió en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.665 comprador y $1.765 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

La inflación de julio escaló a 2,1% en julio, según el INDEC

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 14 de agosto

Por su parte, el dólar blue cotiza hoy, viernes 14 de agosto, en el mercado paralelo a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.