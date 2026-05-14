A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 14 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 14 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy jueves 14 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 14 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

Consumo en Argentina: Advierten que cada vez más personas “compran para uno o dos días”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 14 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 14 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.417,30 para la compra y $1.427,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 14 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 14 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 14 de mayo a $1.481 para la compra y $1.483,40 para la venta.

Roberto Cachanosky: “Si los salarios siguen subiendo por debajo de la inflación, vas a seguir viendo cómo se cae la recaudación impositiva”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 14 de mayo en $1.482 para la compra y $1.482,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 14 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar.

El Riesgo País cierra en 523 puntos básicos tras una jornada de reacomodamiento en los bonos soberanos

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 523 puntos básicos este jueves 14 de mayo.