El Riesgo País cierra en 523 puntos básicos tras una jornada de reacomodamiento en los bonos soberanos

El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 13 de mayo de 2026 en 523 puntos básicos, según los registros definitivos de Rava Bursátil. El índice experimentó un avance diario traccionado por un ajuste en los precios de los bonos Globales en dólares, que operaron con signo negativo en la plaza de Nueva York tras el rally observado en las sesiones anteriores.

A pesar de este incremento puntual, el indicador se mantiene en un rango de mayor estabilidad en comparación con los picos de abril, sustentado por la reciente mejora en la calificación crediticia soberana y el compromiso con el superávit fiscal, factores que continúan actuando como el principal ancla para la renta fija local.

Caen los activos argentinos mientras que el riesgo país sigue arriba de los 500 puntos básicos

El Riesgo País finalizó la jornada de este miércoles 13 de mayo a las 18:30 horas en 523 puntos. Durante la sesión, el indicador inició con una apertura de 511 puntos, valor que representó el mínimo alcanzado en la rueda al replicar el cierre de la jornada previa. Con el transcurso de las operaciones y una mayor oferta vendedora sobre los títulos públicos bajo legislación extranjera, el índice escaló hasta alcanzar un máximo de 523,00 unidades, nivel en el que finalmente se estabilizó hacia el cierre de las operaciones.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante los últimos siete días reflejó una transición desde los picos de volatilidad de finales de abril hacia una zona de consolidación. El lunes 27 de abril, el indicador había saltado hasta los 582 puntos, iniciando un periodo de presión sobre los activos locales debido al fortalecimiento del dólar y el incremento en las tasas de interés de los Estados Unidos. En aquel inicio de semana el dólar rebotó al alza y subió el riesgo país debido a una mayor aversión al riesgo global que impactó en toda la curva de títulos soberanos.

A mediados de la semana pasada, el mercado inició un proceso de descompresión acelerado. Tras haber cerrado el lunes 4 de mayo en 558 puntos, la tendencia comenzó a revertirse gracias a la mejora en las perspectivas fiscales y el anuncio de agencias internacionales. El miércoles 6 de mayo, el riesgo país registró una caída significativa hasta los 514 puntos. Este proceso se vio favorecido debido a que la suba de la calificación de la deuda argentina impulsó los activos locales y los bonos soberanos treparon, permitiendo que el índice tocara niveles mínimos del trimestre.

Finalmente, el comportamiento de las últimas 72 horas consolidó el regreso a los niveles de principios de año, antes de la toma de ganancias de hoy. El lunes 11 de mayo, el indicador logró perforar la barrera de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos, impulsado por el optimismo tras la mejora en la nota de Fitch Ratings a B-. Aunque entre el martes y el miércoles se registró un reacomodamiento técnico hasta los 523 puntos, el índice ratifica un nuevo soporte por debajo de los 550 puntos, acumulando una mejora neta respecto al pico de 587 puntos alcanzado el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide el diferencial de rendimiento (spread) que pagan los bonos de un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Este índice, elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index), se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de sobretasa. Así, un nivel de 523 puntos indica que Argentina debe pagar un 5,23% anual adicional sobre la tasa estadounidense para obtener financiamiento internacional.

Como explica el portal especializado Rava Bursátil, el "Riesgo País mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". Es uno de los indicadores más consultados por analistas y operadores, ya que sirve de termómetro para la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado nacional.

Técnicamente, para Argentina se utiliza el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera. El cálculo compara el rendimiento de los bonos locales con los del Tesoro norteamericano, y cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas. Por lo tanto, el nivel de 523 puntos registrado este miércoles es un dato clave para proyectar el costo del crédito y la integración del país en los mercados de capitales globales.