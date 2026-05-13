Los activos argentinos cotizan con mayoría de bajas, mientras que el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos este miércoles 13 de mayo, en una jornada marcada por el recrudecimiento de la tensión global entre Irán y EEUU en torno a la situación en el estrecho de Ormuz.

En el plano internacional, las acciones tecnológicas impulsan a los principales índices de Wall Street, luego de las bajas registradas en la rueda previa, mientras que entre los inversores crecen las expectativas por la reunión bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping. Por su parte, el petróleo se mantiene en torno a US$ 108, mientras el estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado.

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Así, los ADR argentinos anotan mayoría de bajas lideradas por: Globant (-6,8%), Mercado Libre (-3,8%) y Cresud (-2,5%). En contraposición, Tenaris (+2,2%) y Ternium (+1,5%) son las compañías argentinas que lideran el terreno positivo.

En Wall Street, los bonos caen hasta 0,7% en Wall Street, encabezados por el AE38D. En ese contexto, el riesgo país baja 0,2% hasta los 510 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El S&P Merval cae a 2.792.205,91 puntos básicos, mientras que las acciones que más suben son: Telecom Argentina (2,6%) y Transener (2,2%).

La jefa global de Moody’s aseguró que el Riesgo país de Argentina es más alto que lo que indicaría su calificación crediticia

En una entrevista con Bloomberg Línea, Marie Diron, managing director y directora global de riesgo soberano y sub-soberano de Moody's, sostuvo que "El mercado le está asignando a la Argentina un nivel de riesgo "algo más alto" que el que implicaría la calificación actual de Moody's para el país: los spreads argentinos son más amplios que los de soberanos con la misma nota, e incluso similares a los de países con calificaciones más bajas, sostuvo.

"Hay un precio de mercado del riesgo para la Argentina que es algo más alto de lo que nuestras calificaciones implicarían", afirmó.

Consultada sobre cuánto pesan las elecciones en las decisiones de calificación, Diron hizo énfasis en separar los comicios de las políticas públicas. "Para nosotros lo que importa son las políticas, que en parte están determinadas por las elecciones y el gobierno que resulta de ellas, más que las elecciones en sí", sostuvo.

Actualmente, los bonos argentinos que vencen antes del fin del mandato actual operan a tasas significativamente menores que los que vencen después de las elecciones de 2027.

Tras el reciente upgrade para la calificación argentina por parte de Fitch, el analista de Moody's, Jaime Reusche, dijo a diferentes medios argentinos que su empresa podría tomar una decisión en la misma dirección en julio.

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 13 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.386, con una suba de $2 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotiza en la jornada de este miércoles a $1.395 para la compra y a $1.415, sin cambios respecto al martes. Por el lado del MEP, opera a $1.422, con una caída de $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.478 bajando $1 respecto al martes.

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Las bolsas del mundo

El crudo Brent se sitúa en US$ 107,6 por barril, con una baja del 0,6% en el día, y el West Texas Intermediate (WTI), en US$ 101,87 por barril, con una caída del 0,32% en el día. En ese marco, el Nasdaq avanza 0,3%, mientras que el S&P 500 opera casi sin variaciones y el Dow Jones cae 0,3%.

En Europa, las bolsas operaron sin una dirección única. El FTSE 100 de Londres subía 0,1%, hasta 10.274,20 puntos, y el DAX de Frankfurt avanzaba 0,7%, hasta 24.120,72 puntos. En cambio, el CAC 40 de París caía 0,4%, hasta 7.949,86 puntos.

En Asia, el Nikkei 225 de Tokio cerró con una suba de 0,8%, hasta 63.272,11 puntos. Hong Kong ganó 0,2% y Shanghái avanzó 0,7%. En Seúl, el Kospi subió 2,6%, luego de que la Casa Azul se distanciara de una propuesta de impuesto social sobre los beneficios de la inteligencia artificial.

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