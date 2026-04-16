A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 16 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 16 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 16 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 16 de abril el dólar blue coitza a $1. 335 para la compra y $1.385 para la venta.

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo

A cuánto coitzan los dólares financieros hoy, jueves 16 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 16 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.393,50 para la compra y $1.399,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 16 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 16 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 16 de abril a $1.447, 50 para la compra y $1.449,50 para la venta.

Luis Caputo reveló la estrategia para pagar los próximos vencimientos de deuda

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 16 de abril en $1.456,20 para la compra y $1.457,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 16 de abril a $1.800,50 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País cierra en 527 puntos básicos ante una mayor estabilidad de los bonos argentinos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 527 puntos básicos este jueves 16 de abril.