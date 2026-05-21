A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 21 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, hoy jueves 21 e mayo

El dólar blue hoy cotiza este jueves 21 de mayo a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 21 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 21 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Receta electrónica de PAMI: cómo funciona el sistema digital para retirar medicamentos en las farmacias

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 21 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 21 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.427,40 para la compra y $1.437,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 21 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 21 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 21 de mayo a $1.483,70 para la compra y $1.488,80 para la venta.

Ley de Equidad Jubilatoria: primer fallo de fondo declara inconstitucional quita de haberes a jubilados

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 21 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 21 de mayo en $1.490,40 para la compra y $1.490,50 para la venta.

El Riesgo País cerró en 524 puntos básicos y mantiene la estabilidad tras días de volatilidad

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 524 puntos básicos este jueves 21 de mayo.