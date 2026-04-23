A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 23 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 23 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 23 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 23 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

La actividad económica cayó 2,6% en febrero, según el INDEC

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 23 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 23 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.416,90 para la compra y $1.420,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 23 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 23 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 23 de abril a $1.470,60 para la compra y $1.471,40 para la venta.

Inflación: prevén desaceleración, pero advierten dificultades para perforar el 2%

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 23 de abril en $1.466 para la compra y $1.466,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 23 de abril a $1.820 como referencia de dólar tarjeta.

Microshifting: el fenómeno laboral que redefine la productividad y la jornada tradicional

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 532 puntos básicos este jueves 23 de abril.