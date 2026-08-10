A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 10 de agosto

El dólar blue abrió este lunes 10 de agosto a un valor en el mercado de $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 10 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 10 de agosto el dólar oficial abrió a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

Por el deterioro del salario, más de un millón de personas perdió prepaga

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 10 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.523,90 para la compra y $1.527,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 10 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 10 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy lunes 10 de agosto a $1.578,60 para la compra y $1.579,40 para la venta..

Dudas sobre si el Gobierno cuenta con los dólares suficientes

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, lunes 10 de agosto a $1.976 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 10 de agosto en $1.563,43 para la compra y $1.567,48 para la venta.

Reforma del Banco Central: Emisión con grilletes

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 452 puntos básicos este lunes 10 de agosto.