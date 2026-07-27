A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 27 de julio

El dólar blue abrió este lunes 27 de julio a un valor en el mercado de $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Milei llenó de elogios al campo: destacó sus avances, producción y lo calificó de "base de la civilización"

A cuánto abrió el dólar oficial hoy, 27 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 27 de julio el dólar oficial abrió a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 27 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.530,60 para la compra y $1.532,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 27 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 27 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 27 de julio a $1.595,20 para la compra y 1.596,70 para la venta.

La anterior visita especial del FMI en Argentina: fue con Kirchner, en plena crisis

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 27 de julio a $1.976 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 27 de julio en $1.588,79 para la compra y $1.591,39 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 437 puntos básicos este lunes 27 de julio.