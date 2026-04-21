A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 21 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 21 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 21 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 21 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1. 350 para la compra y $1.400 para la venta.

Cachanosky: "No es la casta la que está pagando el costo del ajuste, se lo transfirieron directamente a la gente"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 21 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 21 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.414,50 para la compra y $1.419 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 21 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 21 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 21 de abril a $1.466,10 para la compra y $1.467 para la venta.

Financiamiento Universitario: el Gobierno busca activar su debate pero los roces internos demoran su tratamiento

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 21 de abril en $1.458,10 para la compra y $1.458,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 21 de abril a $1.820 como referencia de dólar tarjeta.

Julio Gambina: “El gobierno hace campaña con datos macroeconómicos, pero no impactan en la población”

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 526 puntos básicos este martes 21 de abril.