A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 24 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 24 de junio a un valor en el mercado de $1485 para la compra y $1505 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 23 de junio

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 24 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 24 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 24 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1505,60 para la compra y $1508,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 24 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 24 de junio a $1549,50 para la compra y $1552,30 para la venta.

El dólar blue cerró en alza este martes 23 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 24 de junio a $1937 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 24 de junio en $1540,79 para la compra y $1542,53 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este miércoles 24 de junio.