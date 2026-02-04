A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El dólar blue hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, cotiza de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue, hoy miércoles 4 de febrero

El dólar blue o paralelo cotiza a un valor en el mercado de $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 4 de febrero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 4 de febrero cotiza $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Las repercusiones del nuevo IPC: “Los primeros activos que van a sufrir una caída de la demanda son los títulos públicos”

A cuánto cerró el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza $1.450,20 para la compra y $1.464,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 4 de febrero

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.495,20 para la compra y $1.496,60 para la venta.

Giacomini: "Estamos en frente de un gobierno que quiere utilizar las estadísticas oficiales"

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.497,50 para la compra y $1.497,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 3 de febrero a $1.904,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

El riesgo país subió a 500 puntos mientras caen bonos en dólares y ADRs en Wall Street

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 503 puntos básicos.