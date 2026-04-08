A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 8 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 8 de abril

El dólar blue paralelo ceotiza hoy a un valor en el mercado de $1.385 para la compra y $1.395 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 8 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 8 de abril el dólar blue cotyiza a $1. 365 para la compra y $1.415 para la venta.

Fuentes del sector inmobiliario afirman que es imposible que Adorni no conozca a sus prestamistas

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 8 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 8 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.430,30 para la compra y $1.433,80 para la venta

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 8 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 8 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 8 de abril a $1.485,40 para la compra y $1.487,70 para la venta.

Cuenta DNI lanza 100% de ahorro en transporte: cómo viajar gratis en colectivos y subtes este martes

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 8 de abril en $1.478,20 para la compra y $1.478,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miérrcoles 8 de abril a $1.839.50 como referencia de dólar tarjeta.

Cayeron acciones y bonos argentinos en sintonía con otra jornada negativa para los mercados internacionales

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 610 puntos básicos este miércoles 8 de abril.