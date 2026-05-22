A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 22 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, hoy viernes 22 e mayo

El dólar blue hoy cotiza este viernes 22 de mayo a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 22 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 22 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

El FMI aprobó la segunda revisión y destraba US$ 1.000 millones

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 22 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 22 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.422,90 para la compra y $1.428,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 22 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 22 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 22 de mayo a $1.477,80 para la compra y $1.478,30 para la venta.

Receta electrónica de PAMI: cómo funciona el sistema digital para retirar medicamentos en las farmacias

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 22 de mayo a $1.833 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 22 de mayo en $1.482,30 para la compra y $1.482,40 para la venta.

El Riesgo País cerró en 519 puntos básicos y mantiene la tendencia bajista tras la volatilidad

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 519 puntos básicos este viernes 22 de mayo.