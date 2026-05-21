El Riesgo País cerró en 519 puntos básicos y mantiene la tendencia bajista tras la volatilidad

El Riesgo País de Argentina interrumpió la tendencia alcista de las últimas ruedas y cerró este jueves 21 de mayo de 2026 en 519 puntos básicos, según los datos finales registrados por la plataforma financiera Rava Bursátil. Tras haber rozado las 550 unidades en las sesiones previas debido a un complejo escenario de aversión al riesgo global, los títulos soberanos en dólares mostraron un reacomodamiento técnico favorable.

La dinámica del índice de JP Morgan continúa influenciada por la variación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la reciente suba en la calificación crediticia de la deuda argentina, factores que actúan como ejes centrales del comportamiento bursátil de los activos emergentes.

ADRs y acciones argentinas operaron al alza mientras el riesgo país cayó por debajo de los 520 puntos

De acuerdo con el panel de cotizaciones oficiales provisto por Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este jueves a las 18:19 horas en 519 puntos. Durante la sesión operativa, el índice de referencia de JP Morgan inició con una apertura de 524 puntos, valor que a su vez constituyó el máximo intradiario de la rueda. Con el transcurso de las negociaciones y la aparición de corrientes compradoras sobre los títulos de deuda soberana, el indicador experimentó un descenso sostenido hasta marcar un mínimo diario de 519 unidades, nivel en el que se estabilizó de manera definitiva hacia el cierre de la operatoria en los mercados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador financiero durante las últimas jornadas evidenció una marcada transición, oscilando entre la inestabilidad de los mercados externos y la consolidación de soportes internos. El pasado lunes 11 de mayo, el Riesgo País había logrado quebrar la resistencia psicológica de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos básicos, anotando de esta forma su menor nivel en casi cuatro meses. Según detalló el analista Milo Farro en el portal especializado de Rava Bursátil, "este contexto coincide con la reciente mejora en la calificación de Fitch y el aumento de las reservas internacionales". Dicha descompresión reflejó la asimilación inicial positiva por parte de los inversores institucionales ante el cambio en la nota crediticia soberana desde la categoría «CCC+» hasta «B-».

Sin embargo, a partir del martes 12 de mayo, una fuerte toma de ganancias en Wall Street comenzó a revertir el sendero descendente del diferencial de tasas de la renta fija emergente. El indicador bursátil de JP Morgan ajustó primero a 511 puntos el martes, avanzó a 523 puntos el miércoles 13, registró 525 puntos el jueves 14 y finalizó la rueda del viernes 15 de mayo asentándose en los 538 puntos básicos. Este incremento en la prima de riesgo respondió de forma directa a factores internacionales, principalmente al repunte de los rendimientos de los bonos norteamericanos de largo plazo y a la persistencia de tensiones geopolíticas globales que condicionaron los flujos de capital hacia las economías en desarrollo.

La apertura de la presente semana comercial ratificó la inercia de cautela e inestabilidad internacional antes del retroceso anotado este jueves. El lunes 18 de mayo el indicador de Rava Bursátil cerró en 543 puntos, mientras que el martes 19 de mayo avanzó hasta los 547 puntos en sintonía con una caída generalizada en los bonos soberanos y las acciones que cotizan en el exterior. Tras tocar los 524 puntos en el cierre del miércoles, la descompresión hacia las 519 unidades de hoy aleja momentáneamente al índice de los picos superiores a los 580 puntos observados a finales del mes de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico que calcula el diferencial de rendimiento financiero que paga una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este indicador técnico es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente en puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar frente a los acreedores externos.

El monitoreo diario de este guarismo constituye un parámetro central para la economía debido a que funciona como un termómetro de la confianza de los fondos de inversión internacionales en la solvencia de un país. El indicador sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando las cotizaciones de mercado de los títulos públicos de una nación caen, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en el spread del Riesgo País.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables locales se basa en el índice denominado EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación local y extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva. Un incremento en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de crédito internacionales para las cuentas públicas y corporativas, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.