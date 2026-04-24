A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 24 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 24 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 24 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 24 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Javier Milei insiste en que “la inflación va a empezar con cero este año”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 24 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 24 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.421 para la compra y $1.429,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 24 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 24 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 24 de abril a $1.477,70 para la compra y $1.478,30 para la venta.

El Gobierno se apura a privatizar el agua, el gas y la luz para enviar una señal a Wall Street

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 24 de abril en $1.480,40 para la compra y $1.480,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 24 de abril a $1.839,50 como referencia de dólar

Pobreza infantil en Argentina: más allá de los ingresos, la deuda estructural que persiste

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 549 puntos básicos este viernes 24 de abril.