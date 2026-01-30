El euro blue hoy, viernes 30 de enero de 2026, cotiza a $1.785,75 para la compra y $1.754,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

¿Cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 30 de enero?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 30 de enero cerró a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta.

El Gobierno cierra enero con buenos resultados económicos: reservas, riesgo país y respaldo del mercado

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur: eliminará aranceles sobre más del 90% productos comercializados entre los bloques.

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 30 de enero?

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.283,24 para la compra y $1.660,51 para la venta como referencia de gastos con tarjeta.

La batalla de Temu y Mercado Libre escala a la Corte Suprema

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 30 de enero

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este viernes 30 de enero

Este viernes 30 de enero, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Nación: $1.670,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.710,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.675,71 comprador y $1.769,76 vendedor.

Banco Supervielle: $1.688,00 comprador y $1.785,00 vendedor.

JPMorgan dió un paso al frente para apuntalar las menguantes reservas de dólares de Argentina

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 30 de enero?

Por su parte, el dólar blue hoy , viernes 30 de enero cotiza el mercado paralelo a $1.450,00 para la compra y $1.470,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos