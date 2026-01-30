Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero

El dólar blue hoy, viernes 30 de enero de 2026, cotiza de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cerró el dólar Blue, hoy jueves 29 de enero

El dólar blue o paralelo cotiza con un valor en el mercado de $1.450,00 para la compra y $1.470,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 29 de enero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), viernes 30 de enero cotiza $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Encuesta: casi el 60% de los argentinos se endeuda para hacer frente a gastos cotidianos

A cuánto cerró el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza $1.460,10 para la compra y $1.462,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 30 de enero

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.504,20 para la compra y $1.505, 10 para la venta.

Créditos hipotecarios en alza: más demanda, expectativas en juego y un desafío hacia adelante

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.506,90 para la compra y $1.507 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 30 de enero en $1.904,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

Oficializan el bono para jubilados y pensionados: ¿A cuánto y cuándo llegan?

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 496 puntos básicos.