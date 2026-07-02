El dólar blue hoy cotiza este viernes 3 de julio a un valor en el mercado de $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Domingo Cavallo criticó al RIGI del Gobierno de Milei: "Pone en desventaja a millones de empresas"

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 2 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 3 de julio el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 2 de julio de 2026

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 2 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1521,20

Junio cerró con una caída del 6,6% en las ventas pyme de Córdoba, pero mejora la expectativa del sector

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 2 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 3 de julio a $1570,60.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 3 de julio, a $1963 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar hoy, 1 de julio

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 3 de julio en $1560,32 para la compra y $1564,99 para la venta.