A dos meses del súper cepo, las reservas cayeron más de US$ 3.000 millones

El próximo domingo 15 se cumplen dos meses desde que el Poder Ejecutivo implementó el súper cepo cambiario y los resultados quedan a la vista, como es el derrumbe de las reservas monetarias del Banco Central en más de tres mil millones de dólares, incluyendo ahorro líquido en negativo, y de los depósitos privados en divisas externa con una caída registrada de casi 2.800 millones de dólares, cifras que diversos analistas advierten como "alarmantes" mientras destacan al unísono que “la sangría no puede continuar mucho tiempo más así”.

Ante un mercado cambiario que volvió a recalentarse, con un dólar paralelo que este viernes al mediodía rozaba los 175 pesos, la realidad del súper cepo es que, desde que se implementó el mismo el 15 de septiembre hasta el jueves 12 las reservas monetarias del BCRA cayeron en 3.303 milloens de dólares, dejando ahora un saldo de 39.192 millones, contra 42.495 millones de hace dos meses atrás.

Paralelamente, la situación de los depósitos en dólares también empieza a generar creciente preocupación, ya que el 15 de septiembre se ubicaron en 17.379 millones de dólares y el cierre de hace tres días, último dato actualizado, se situaban en 14.619 millones, es decir mostrando hasta el momento un derrumbe de 2.760 millones.

Pero un hecho más grave de esta realidad es que las reservas líquidas están negativas desde el mes pasado, tal como lo adelantó Perfil en un informe realizado el 13 de octubre.

Las reservas argentinas cayeron casi U$S 300 millones en un día

Al día de hoy, los analistas coinciden en esa situación de las reservas líquidas, aunque el monto difiere según los analistas. De todos modos, en general la cifra se sitúa entre 500 y 800 millones de dólares.

Claramente el punto esencial que señalan todos es que este panorama cambiario y financiero no puede seguir mucho tiempo más con ese nivel de pérdida de reservas y depósitos privados.

Para el consultor y analista del mercado Christian Buteler, el panorama es cada día más grave.

“Son 665 millones de dólares que cae en el mes. Vamos de vuelta camino a otro mes con caída muy fuerte de las reservas. Hay que tener en cuenta que en este mes se pagaron 300 millones al FMI por vencimientos”, resaltó.

El consultor consideró que “el resto son todas salidas de reservas y depósitos, a pesar que el BCRA tiene un saldo positivo en el mercado cambiario, que a decir verdad se está reduciendo. Con un cepo de esta magnitud, en el cual nadie puede comprar divisas, el único que lo puede hacer es el BCRA. Pero, por el otro lado, hay venta de bonos para controlar el Contado con Liquidación y hay además, salida de depósitos”.

Desesperación en la City por bonos "dollar linked" ante el riesgo de devaluación

“El resultado final es la caída de reservas, por más que el BCRA compre divisas, todas las otras medidas provocan caída de reservas. Entonces, de continuar así podría impactar sobre el sistema financiero, porque cuando los agentes económicos vean que no tenés más dólares van a tratar de sacar lo que tienen en los bancos y ahí si se desemboca en un problema financiero grave”, advirtió Buteler.

Por último, el consultor recalcó que “la caída de las reservas sí o sí la tienen que parar, no pueden seguir perdiendo, ya que las líquidas estan negativas. Cualquier corrida que haya el BCRA está muy débil”.

Por su parte, Esteban Domecq, de la consultora Invecq, no ahorró críticas con respecto a la situación que vive el BCRA y el mercado local en particular. “Se está en tiempo de descuento con las reservas. Las reservas líquidas en negativas, y caída de los depósitos privados en dólares. A partir del super cepo se aceleró terriblemente la caída de reservas y depósitos. Van a tener que modificar el esquema cambiario, así de simple”, expresó sin vueltas Domecq.

Resaltó que debido al régimen cambiario actual, hay un grave problema de incentivos y funcionamiento del comercio exterior. “El esquema actual no incentiva para nada a los exportadores a liquidar divisas. Por otro lado, los importadores se están tirando de cabeza a comprar lo máximo que puedan. Y, encima, los exportadores de servicios están empezando a exportar desde países limítrofes. Entonces, hay una aceleración de las importaciones, retracción de las exportaciones y todo esto contribuye también caída de las reservas”, señaló Domecq.

De esta manera, el consultor detalló que hay cuatro factores que explican la caída de reservas y que las líquidas estén en negativo. “Primer factor, desconfianza y retiro de depósitos. Factor número dos, el manejo del comercio exterior. Factor tres, los pagos a los organismos internacionales. Y el cuarto, las variaciones de los activos de las reservas internacionales”, resumió.

Por su parte, el economista y ex director del Banco Central, Enrique Szewach, advirtió, en declaraciones realizadas hoy a Radio Mitre, que el exceso de emisión monetaria fue uno de los factores del grave desequilibro macro que se está padeciendo y recalcó que el BCRA está muy complicado.

“Hay un problema de desequilibrio macro que empezó cuando se empezó a emitir para combatir la pandemia. Ese desequilibrio primero se va al dólar y luego se va a los precios".

En la misma línea el economista explicó que "en el paso al dólar la brecha hace que te empieces a comer las reservas y llegues a este proceso de reservas líquidas negativas".

En ese sentido ,"no es que el Banco Central está sin reservas, tiene algunos activos que no son dólares pero que los podés vender y transformar en dólares. Pero los dólares que son líquidos (...) seguramente ya están negativo. Seguramente están usando dólares de los encajes para atender estas cosas", agregó el ex director de la autoridad monetaria.

LR CP