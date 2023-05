A menos de 100 días de las elecciones, un experto anticipa a cuánto puede llegar el blue

Faltan menos de 100 días para las elecciones PASO y la volatilidad del mercado no se ha hecho esperar. La semana anterior, la corrida cambiaria llevó a los dólares financieros a un récord cercano a los 470 pesos, y el blue rozó los 500. Los analistas en general suelen señalar al período eleccionario como uno signado por las oscilaciones bruscas. Por caso, el economista Salvador Di Stéfano explicó a PERFIL que, con la coyuntura que se transita, el mercado seguirá su dinámica de dolarizarse. "El desafío es ver si las acciones y bonos copian el recorrido alcista", indicó.

Y entre otras cosas anticipó que "el gobierno prepara un plan para llegar competitivo a las elecciones, una versión más del plan platita". De todos modos, convalidó que como no ayuda el contexto externo, "es probable que dichas acciones se conviertan en aceleradores de la tasa de inflación".

Para el asesor financiero, la economía entró en una dinámica inflacionaria que tiene un piso en el 7,0% mensual, esto implica que las devaluaciones tendrán como mínimo un piso del 6,5% mensual. "Esto implica que tenemos un piso de inflación anual del 125,2% y una tasa de devaluación piso del 112,9% anual. De allí para arriba todo es posible", estimó.

¿Por qué suben los precios? Según el asesor económico, la dinámica responde a que se registra una suba de los costos empresariales en las empresas, menores niveles de rentabilidad y un alargamiento en los plazos de cobro. Todo se conjuga para que los precios sigan escalando a la suba,

"El único límite es la capacidad del mercado para convalidar estos aumentos", estimó.

¿Se viene otro plan "platita"?

Según Di Stéfano, "es inevitable la llegada de un plan platita. Las elecciones PASO serán en 90 días, y el gobierno necesita ser competitivo. La estrategia financiera es muy clara, tasas de interés en el 91% anual, y subas del dólar futuro en busca de calmar el dólar presente" anticipó.

Y entró de lleno en el tema que es vox populi en estas fechas: la divisa norteamericana.

"El dólar en el mercado de futuro posición agosto se ubica en $ 354,50 cuando el dólar hoy vale $ 225,09, en 120 días la diferencia es del 57,5% y si anualizamos la tasa nos vamos a 175,0% de incremento anual. El Banco Central vende dólares a futuro a precios muy altos para que los especuladores desistan de esta operatoria, quiere mantener a raya al tipo de cambio y no caer en una devaluación", explicó.

La inflación se acelera y complica el consumo.

Según su punto de vista, "el gobierno está preparando un escenario económico en donde desea que la inflación no se desboque, el tipo de cambio aumente un poquito menos que la inflación, y crear un escenario de mejora económica en los próximos 90 días", dijo.

Sin embargo, también aseguró que "resulta difícil concretar un plan económico con tanta escasez de dólares, una inflación piso del 7,0% mensual, con las importaciones cerradas y una alta desconfianza por parte de los inversores".

Y agregó que el mundo no acompaña. "El precio del petróleo a nivel internacional no para de caer, algo que no observamos en las estaciones de servicio locales. Esto hace que las cotizaciones de soja y maíz no logren enhebrar subas de precios a corto plazo", aseguró. De esta manera, "los productores demoran la liquidación de los escasos granos que cosecharon esperando un precio mejor, que por ahora no aparece. La esperanza de una siembra de trigo importante se diluye, porque no llueve, y el suelo no tiene la humedad esperada", indicó.

Finalmente, Di Stéfano recordó que "los mercados siempre se dolarizan antes de las elecciones", y adelantó que "desde este punto de partida antes de las elecciones de agosto el dólar blue podría estar por encima de $ 600, buscando un nuevo nivel de equilibrio". Post elecciones, el resultado determinará una escalada mayor o un estancamiento hasta las elecciones de octubre", aseguró..