Acciones de una plataforma de criptomonedas se dispararon un 40%

Coinbase, la plataforma de criptomonedas cuyas acciones se dispararon durante el día jueves un 40% debido al anuncio de un acuerdo con Aladdin, la plataforma brindará servicios a clientes para la negociación, custodia, corretaje principal y de informes de criptomonedas, según la agencia de noticias DPA.

“Nuestros clientes institucionales están cada vez más interesados en tener accesos a los mercados de activos digitales y se centran en cómo administrar de manera eficiente el ciclo operativo de estos activos”, dijo Joseph Chalom, director global de asociaciones de ecosistemas estratégicos de BlackRock.

El bitcoin repunta y supera los u$s 22.000

Por su parte, desde Coinbase manifestaron que esta asociación “es un hito emocionante” para la empresa, y añadieron que BlackRock y Coinbase “continuarán avanzando en la integración de la plataforma para todos sus clientes”.

Las acciones de la fintech cerraron el pasado miércoles a US$ 80,81, y hoy alcanzaron los US$ 116 con un aumento del 43,9%, aunque posteriormente moderaron su avance a 19,60%, hasta los US$ 94,39.