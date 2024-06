Acindar vuelve a paralizar su producción por la caída en la demanda

La planta de Acindar en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, volvió a paralizar su producción a raíz de la caída de la demanda de sus productos.

La paralización de la principal planta de producción de Acindar sería por tres semanas y tiene como antecedente inmediato una medida similar que la compañía tomó entre marzo y abril, cuando la producción estuvo parada un mes.

“Este martes arrancaron las suspensiones por sector. Ahora se paró una parte de la planta, y la semana que viene se sumará otra, quedando casi el 80% de la fábrica sin actividad. Desde el próximo lunes la acería quedará totalmente parada, y los trenes laminadores, que son tres, también”, comentó Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Villa Constitución.

En declaraciones al medio local Conclusión, Acosta apuntó que algunos sectores pararán por tres semanas y, otros, por dos. En relación con la cantidad de trabajadores, aclaró que la empresa tiene 1.100 empleados directos, cerca de 600 contratistas y entre 200 o 300 trabajadores por fuera de convenio.

"Estaríamos recibiendo suspensiones, vacaciones atrasadas y francos compensatorios", explicó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Pablo González.

“El acuerdo de suspensiones es para un par de meses. Es probable que en julio haya otro parate. Despidos no hubo, pero no quedó ninguno de los chicos que estaban contratados. Hay planes de retiro voluntario, pero pocos trabajadores suscribieron. Eso no significa que la empresa no haya planteado que quiere despedir, dicen que sobran 200 personas”, agregó Acosta.

Según el gremialista, el parate de la empresa “también atañe a los más de 40 talleres que viven y trabajan para la empresa, y, además, se siente en la ciudad y alrededores, en la actividad del almacén, la gomería, el kiosco. Acindar motoriza la economía de Villa Constitución y la zona, es la empresa siderúrgica más grande de Santa Fe y la tercera a nivel nacional, se vive de esto”.

Industria metalúrgica en recesión

La industria metalúrgica cayó 17,6% interanual en mayo y la contracción de la actividad, que está en niveles históricos, sólo superados por los de la pandemia en 2020, impacta en el nivel de empleo de todos los sectores que la componen.

Al medir la contracción de la actividad comparada contra el mes de abril de este año, el sector disminuyó su producción en -0,7%, aunque registró una leve desaceleración con respecto a meses anteriores, de acuerdo con un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En esta línea, la entidad subrayó que, tras dos meses con contracciones mensuales mayores a -2% (marzo, -2,7% y abril, -2,2%), durante mayo se registró una leve desaceleración en la caída intermensual. De todos modos, señaló que, en términos acumulados la retracción desde enero hasta mayo ascendió al -8,9%.

