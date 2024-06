Recesión eterna: sólo el 10% de la industria espera un repunte en el corto plazo

Un proceso de caída de la actividad económica no puede extenderse por siempre, pero la frase “siempre que llovió paró” pareciera no aplicarse a la profunda recesión que atraviesa la economía argentina. Pocos indicadores apuntan a señales claras de una recuperación de la actividad. En concreto, la actividad industrial en niveles generales tuvo un desplome del 16,6% en el cuarto mes del año. En ese contexto, desde el sector advierten que no proyectan un cambio abrupto en el corto plazo, por lo cual, no esperan mejores condiciones que impulsen una reactivación.

Los datos surgen confirmados de la última encuesta elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que revela que el mayor porcentaje de las empresas industriales estima que la demanda interna permanecerá sin modificaciones significativas. De hecho incluso advierten que tendrá una contracción creciente hasta el mes de julio.

Radiografía del sector industrial

En el análisis desagregado del relevamiento del organismo, en el “Índice de producción industrial Manufacturero Marzo de 2024”, puede evidenciarse en los gráficos que tan solo un 10% de las empresas estima que la demanda interna aumentará, mientras en paralelo, un 36,1% proyecta que no habrá una variación sustancial. Por consiguiente, un amplio porcentaje, una cantidad representativa de la industria, no tiene una mirada optimista respecto de un repunte o reactivación de la economía en el corto plazo.

Por otra parte, se reveló un dato aún más alarmante: el 53,9% aseguró que el escenario cambiará pero para peor, señaló que la demanda interna disminuirá. Esto se traduce en que 6 de cada 10 empresas no ve un repunte en el horizonte próximo. Es decir, en el sector son mayoría las industrias con una proyección que conlleva un pronóstico negativo, que se impone por sobre aquellas que estiman un cuadro de situación optimistas con señales de repunte positivo para los meses siguientes.

Cabe destacar que el sector industrial en general mostró una baja del 16,6% para el cuarto mes del 2024. Lo cierto es que el pronóstico negativo de las empresas que no esperan una pronta recuperación de la actividad va en línea con el contexto y el desempeño registrado en la industria durante los primeros meses del año. Con ese marco, el reporte del INDEC, reflejó en abril un fuerte derrumbe en las 16 ramas de actividad que fueron sondeadas. Entre ellas, algunas tuvieron un impacto mayor de la recesión con caídas por arriba del 30%.

Bajos niveles de stock

Dentro del mismo sondeo, el INDEC relevó resultados respecto de un posible repunte de la actividad, en cuanto al acumulado de stocks de las empresas. En concreto el informe revela que ante la pregunta: ¿Cómo espera que evolucionen sus stocks de productos terminados durante el período mayo-julio de 2024 respecto al período mayo-julio de 2023? Tan solo el 11% espera que sus niveles de producción aumentarán en ese período, a la par que un gran porcentaje, el 62,8% indicó que los niveles no variarán, mientras un 26,2% respondió afirmativamente, indicando que los niveles de producción en stock ciertamente disminuirán.

Estas cifras confirman el muy bajo nivel de actividad económica dentro de la industria local, que se encuentra a la espera de señales concretas de reactivación.

En este mismo sentido, debe destacarse los muy bajos niveles en lo que también se encuentra el uso de la capacidad instalada. “¿Cómo espera que evolucione la utilización de la capacidad instalada durante el período mayo-julio de 2024 respecto al período mayo-julio de 2023?”, releva el INDEC, obteniendo resultados que no son óptimos para el desarrollo de la economía. En concreto, según surge del reporte del organismo que el 50,6% de las fábricas estima que “disminuirá”, mientras para el 22% “aumentará” y para el 27,2% “no variará”.

Actualmente, apenas el 53,4% de las empresas están usando sus recursos en el proceso productivo. Esto da una pintura del complicado momento para la industria, ya que a la vez implica que muchos sectores productivos se ubican por debajo del 50%, evidenciando el fuerte grado de recesión e inactividad.

Mercado laboral expectante

“¿Cómo espera que evolucione la dotación de personal durante el período mayo-julio de 2024 respecto al período mayo-julio de 2023? En este aspecto, un 73,3% de las empresas encuestadas señaló que “no variará", mientras el 23,1% indicó que su planta de empleados en nómina “disminuirá”. Ello frente a un magro 3,6% que proyecta que su dotación de trabajadores “aumentará”.

La lectura que se desprende de estos datos estadísticos sin dudas deja al descubierto, que los empresarios argentinos se encuentran en un estado de stand bye, a la espera de señales que muestran cierta senda hacia la recuperación. Por ello, antes de aventurarse a contratar nuevo personal permanecen sin realizar cambios en la planta de trabajadores. Se trata de una suerte de etapa de “estabilidad”, una espera en trinchera mientras aparezcan los indicios de crecimiento.

A la par, el 31,4% de la industria local, sin miramientos admitió, que la cantidad de horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo “disminuirá”. Ello frente a sólo el 5,1% de las empresas que dijo que “aumentará”, un claro indicador de una actividad que en el corto plazo seguirá frenada. Frente al 63,5% que dijo que “no variará” el ritmo de trabajo y las horas extra asignadas.

No obstante, no puede desestimarse una nueva ola de desvinculaciones. Es aún alto el porcentaje de compañías que estima que tendrá que realizar nuevos despidos (23,1%). Esta caída en la mano de obra, según estiman las empresas, confirma el pronóstico negativo general del sector industrial.

Exportaciones alentadoras

El reporte del INDEC muestra a la industria con una proyección más positiva respecto de las exportaciones del sector. Al ser encuestadas: ¿Cómo espera que evolucionen sus exportaciones totales durante el período mayo-julio de 2024 respecto al período mayo-julio de 2023?, el 21,8% de la industria considera que el despacho de sus productos enviados al mercado externo “aumentará” en los próximos meses. A su vez, un 56,8% indicó que sus envíos “no variarán”. En tanto, el 21,4% de las relevadas aseguró que sus exportaciones disminuirán, de acá al mes de julio.

