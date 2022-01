Acuerdo por el pago de la deuda: el FMI no es Papa Noél y todavía faltan dólares

El acuerdo con el FMI es muy bueno, pero Argentina sigue sin generar los dólares suficientes para financiar las importaciones, viajes al exterior, pago de préstamos e intereses más dividendos a Casa Matriz.

El dólar oficial tendría que tener un nivel más elevado que el actual. En este informe te decimos qué sucede con el blue. Preparate para sacar créditos en pesos esta semana.



—¿Qué opinás del acuerdo con el FMI?



—El FMI es peronista o el gobierno de Macri no supo negociar. Argentina logró un acuerdo muy bueno, refinanciará la deuda a 10 años con 4 años de gracia. Baja muy poco el déficit fiscal, en el primer año pasa del 3,6% (déficit 2021 sin tener en cuenta el ingreso extraordinario del impuesto a la riqueza) al 2,5% en el año 2022, y 1,9% en el año 2023. Esto implica, en 2 años, una baja del 1,7%.

—¿Qué pasó con Macri?

—Mauricio Macri terminó el año 2018 con un déficit de 2,0% del PBI, y en un año lo tuvo que bajar a 0,4% del PBI. Lo que Mauricio Macri hizo en un año, al Kirchnerismo el FMI se lo permite bajar en dos años.



—Este gobierno negoció muy bien



—Correcto, hay que felicitarlos.

¿Qué pasará con el dólar blue?

—El gobierno se comprometió a bajar los niveles de emisión monetaria al 1,0% en el año 2022 y, por otro lado, a incrementar las reservas. Si emite menos y suma reservas, el dólar blue debería salir de la tapa de los diarios. Pero recuerdo que Tusam decía “puede fallar”.



—¿Cómo harán para ajustar el presupuesto?



—Pueden bajar los subsidios y con eso les alcanza para cumplir con el FMI. Agendá a un costado de la hoja que eso implica suba de costos para todas las empresas, aumento de precios y pérdida de poder adquisitivo del trabajador. La puja distributiva se va a poner complicada.

—¿Reformas estructurales?



—No hay reformas estructurales a la vista. El FMI no las solicitó y el gobierno no tiene vocación para realizarlas. Esto implica que es un plan de corto plazo, no es sustentable en el tiempo.

—¿Hay un cambio en el FMI?



—Por supuesto, estamos con un FMI más keynesiano, con políticas amigables con el Estado. Esto le dará aire al gobierno, espero que lo puedan aprovechar. Eso no quiere decir que sea exitoso en el tiempo. Ya lo dije dos veces, no sé si quedó claro.



¿Cuánto dura la ventana de tiempo?



—Como siempre, tienen dos trimestres de tranquilidad, para el segundo semestre hay que revalidar título con el mercado.

¿Cómo queda la deuda 2022?

Lo que hicimos es tomar la deuda según los datos del Ministerio de Economía al tercer trimestre del año 2021, la información se expresa en dólares no importa si es deuda en $, la deuda quedaría de la siguiente manera:



Vencimiento stock de deuda de capital

Deuda en $ U$S 39.471 millones

Deuda en U$S U$S 18.785 millones

Deuda total U$S 58.222 millones

Debemos aclarar que la deuda a vencer en dólares es muy baja, pero hay que tener en cuenta que del total de U$S 18.785 millones, hay vencimientos de letras intransferibles entre el Banco Central y la Tesorería que se renuevan automáticamente.

Esto implica que la deuda en dólares a vencer exigible desciende a niveles de U$S 11.027 millones, dinero que fácilmente podría renovarse, o bien rolar deuda vieja por deuda nueva.



—¿Qué sucede con los intereses?



—Para todo el año suman U$S 3.571 millones, de los cuales son U$S 1.107 millones son en dólares, el resto es todo en pesos.



—¿La necesidad de dólares para financiar la deuda 2022 a cuánto ascendería?



—Suma, entre vencimientos de capital e intereses, un total de U$S 12.134 millones, no es una suma que no se pueda financiar, sin embargo, con la generación de dólares que tenemos hoy no la pagamos.

¿Cuántos dólares generó la Argentina en el año 2021?

La balanza comercial generó U$S 15.282 millones (es el saldo de lo efectivamente cobrado y pagado entre expo e impo) y las Inversiones extranjeras directas U$S 731 millones, estamos generando el ingreso de muy poca cantidad de dólares.



—¿En qué se van esos dólares?



—Te doy grandes rubros, Turismo U$S 2.121 millones, pago de préstamos U$S 5.547 millones e Intereses, dividendos y otros U$S 3.146 millones. En pago de tarjetas pagamos U$S 1.300 millones.

—Si la gente viaja al exterior es que el dólar está barato



—Correcto. El dólar oficial está muy bajo. Esperá que pase la pandemia, y con este dólar y la brecha con el dólar blue, mucha gente viajará al exterior.



—¿Con este esquema estamos complicados?



—No hay otro camino que generar confianza y lograr que nos refinancien las deudas, exportar mucho más, que ingresen capitales para inversión, y tener un tipo de cambio alto que incremente la cantidad de turistas que lleguen al país.



—¿Si tenemos tipo de cambio alto no podremos viajar al exterior?



—Correcto, Argentina este año tiene que recuperar el terreno perdido en el año 2021 cuando la devaluación fue del 22,1% y la inflación del 50,9%. Pero quedate tranquilo que el gobierno no quiere devaluar, pero por allí el mercado lo obliga. Hay muy pocas reservas.



—¿Para vos no es un problema la deuda?



—Con la refinanciación con el FMI se despeja mucho el panorama para poder refinanciar la enorme deuda en pesos que vence en el año 2022, que suma U$S 39.471 millones y más de la mitad es deuda ajustada por inflación.



—¿Cómo vamos al 2022?



—El gobierno se comprometió a tener un déficit del 2,5% del PBI, que lo va a financiar con 1% de emisión, y el resto lo tendrá que salir a buscar al mercado local. Si ello ocurre faltará financiamiento para el sector privado.

—¿Entonces?

—Se consolida el escenario en donde la banca le presta cada vez más al Estado y menos al sector privado. Por eso muchos banco están achicando estructuras.



—¿Recomendación?



—El sector privado tiene que apresurar las decisiones de inversión, porque de cara al año 2022 tendremos menos financiamiento, tasas de interés en pesos más caras, aumento de tarifas públicas y una suba importante en el tipo de cambio oficial. Es momento de comprar bienes de capital que están cotizados en dólares, y financiarlos en pesos.

Lo que viene en el escenario 2022

Nuestra recomendación para las empresas es que comiencen a trabajar más con el Excel. Los ingresos no están aumentando al ritmo esperado y vamos a un escenario de fuerte suba de costos. Las empresas en el año 2022 van a perder rentabilidad, mucho cuidado con la suba de costos unitarios y los precios de venta en el mercado.



Las empresas en el año 2022 van a perder rentabilidad, mucho cuidado con la suba de costos unitarios y los precios de venta en el mercado. El escenario 2022 es de alta inflación, sin embargo, el dólar oficial debería aumentar más que la inflación para poder ganar competitividad y lograr que la balanza de cambio sea más favorable. No tenemos dólares suficientes para generar crecimiento.



Los inversores deberían revisar sus carteras, los bonos en dólares muestran rendimientos sideralmente altos al lado de los bonos en pesos, ajustados por inflación y aquellos que ajustan por el dólar oficial. Deberíamos observar una fuerte suba de los bonos en dólares.



Las acciones tienen un gran recorrido por delante, no porque las empresas descuenten mayores ganancias, es por la probable baja del riesgo país.



El campo, con este tipo de cambio y las restricciones a exportar, tiene un escenario de rentabilidades negativas. Cuando mirás los costos de sembrar trigo y lo comparás con los ingresos, vemos un escenario de quebranto. Cuidado con la campaña de maíz y soja, estamos en el marco de una tormenta perfecta, habrá quebrantos por la sequía y la tasa subirá para aquellos que desean refinanciar deuda. Problemas en puerta.



Está todo muy lindo con el acuerdo con el FMI, pero en la diaria la economía está con un bajo nivel de crecimiento y el sector privado no logra remontar en sus niveles de rentabilidad. Los costos unitarios están a la suba y colocar toda la mercadería producida es difícil a precio lleno, las ofertas son permanentes. La difícil tarea de gestionar en un mercado en donde la torta se achica desde el año 2018.

* Asesor privado y consultor de empresas.