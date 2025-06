El Día del Niño regresa este año a su fecha histórica: el segundo domingo de agosto. Desde 2013 se festejaba el tercer domingo del mes para no coincidir con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El cambio se fundamenta en una estrategia comercial que apunta a maximizar las ventas. En el tercer domingo, rodeado de fines de semanas largos, muchas familias destinaban el presupuesto para viajes o escapadas, mientras que el segundo domingo se acerca al cobro de salarios, lo que facilita la compra sin la necesidad de financiarse.

El movimiento de la fecha también motivó una coordinación con entidades bancarias. Representantes de la Cámara mantuvieron reuniones con varios bancos con el objetivo de alinear las promociones para la semana previa al 10 de agosto. “Estuvimos reunidos con muchos bancos para sensibilizar sobre el cambio de fecha y que estén orientadas las promos para la primera semana de agosto”, indicaron.

Los bancos, en conjunto con las plataformas de pago, dispusieron descuentos y cuotas sin intereses. Estas acciones buscan facilitar la compra anticipada y evitar concentraciones de demanda sobre la fecha, algo que puede dificultar la logística de entrega tanto en tiendas físicas como en canales online, afirma Infobae.

Este mes, el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, exteriorizó la preocupación en el sector por la caída en las ventas en el Día del Padre. “Fue un Día del Padre frío, no sólo por la temperatura, sino también porque la gente cuidó muchísimo el bolsillo”, aseguró y remarcó que en junio "hay que pagar sueldos, aguinaldo, alquileres e impuestos".

Caídas en las ventas

En mayo, las ventas en unidades del rubro juguetero se ubicaron 15% por debajo del mismo mes del año anterior. En 2024, a pesar del buen clima, de las promociones bancarias y del feriado del 17 de agosto que no se trasladó, las ventas de juegos y juguetes se contrajeron un 16% interanual en volumen.

El Gobierno tomó como objetivo el repunte en las ventas, dado que el Día del Niño representa el 60% de las ventas anuales del sector. Buscan repetir el buen desempeño realizado entre el 21 y 25 de mayo en la Feria del Juguete, evento que atrajo un 12% de visitantes más, respecto a 2023.

A pesar del contexto recesivo, desde la entidad destacaron que no hubo aumentos de precios con relación al año pasado. “No hay mucho margen para aumentar porque sino, no vendés”, explicaron. En el plano comercial, el canal mayorista mostró cierto grado de optimismo, a diferencia del canal minorista, que sigue con bajo nivel de movimiento. Según explicaron, “el mostrador está quieto pero el canal mayorista tiene una suerte de expectativa por cómo anduvo la feria”.

Críticas al Gobierno y comparaciones con Venezuela

Luego del comunicado, en la red social X surgieron fuertes críticas hacia el adelanto del Día del Niño. En primer lugar, compararon la decisión con medidas parecidas de Nicolás Maduro, quien el año pasado anunció que la Navidad en Venezuela sería en octubre. En segundo lugar, los usuarios expusieron la referencia “la gente come pasto” recordando uno de los relatos más externos sobre la crisis venezolana, donde se creía que la gente no tenía para comer.

Además, la frase refiere, de forma sarcástica, que la situación económica se encuentra tan deteriorada que no hay consumo, no hay ingresos, ni siquiera se pueden mantener las fechas comerciales tradicionales porque los salarios no llegan al tercer domingo del mes. En este contexto, modificar la fecha de celebración para “aprovechar” un momento de mayor liquidez puede evidenciar una situación de desesperación.