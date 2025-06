Piacentini: “La jubilación mínima en julio será de $379.294, más un bono que sigue congelado”

La actualización de los haberes jubilatorios para julio traerá un aumento mínimo, mientras el bono adicional continúa congelado en $70.000.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la contadora, Elisabet Piacentini, quien comentó que, “desde marzo del año 2024 que tenemos el mismo bono de 70 mil pesos, eso no se ajustó nunca”, al explicar cómo quedarán los ingresos de jubilados y pensionados a partir de julio.

El ajuste del mes se rige por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, lo que significa que “en julio se va a ajustar con el 1,5% que es el índice del mes de mayo”. En contraste, en junio, el aumento fue mayor , del 2,78%, por haberse basado en el índice de abril.

Cómo queda la mínima

“La mínima va a ser de $379.294 y se empieza a cobrar desde el 8 de julio”, detalló Piacentini, aclarando que en este mes no se percibirá aguinaldo, ya que “el aguinaldo se cobró junto con junio”. Por lo tanto, en julio los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán únicamente ese monto, sin extras.

Pensiones y PUAM también con aumento

En cuanto a otras prestaciones, “la PUAM queda en $247.435 más el bono, es decir, van a cobrar en mano $317.435”, explicó la experta. Tanto esta pensión como las no contributivas recibirán el mismo bono de $70.000 y el aumento del 1,5%.

“Todas aumentan 1,5% más el bono que queda idéntico de $70.000”, recalcó Piacentini, destacando que “el bono no llevó aguinaldo”, por lo que en junio se pagó únicamente medio aguinaldo de la jubilación y el bono aparte.

El bono sigue sin cambios

Sobre el bono, Piacentini fue clara: “No tenemos confirmación de que vaya a ajustarse, eliminarse o incorporarse a la jubilación”. Sin embargo, estimó que “como mal menor se va a pagar el mismo bono”, ya que quitarlo impactaría muy negativamente en el ingreso de los jubilados.

“Ese bono va a permanecer en $70.000, no es remunerativo, no lleva aguinaldo y es solo para las jubilaciones mínimas”, precisó, advirtiendo que quienes cobran un monto superior a la mínima ya no lo perciben.

La jubilación máxima y el impacto del aguinaldo

“La jubilación máxima queda en $2.081.000”, indicó Piacentini. Aunque no se confirmó si los jubilados que perciben este monto recibirán algún bono, sí se sabe que ya cobraron el aguinaldo en junio.

Para quienes perciben la jubilación mínima, “en junio cobraron en total $527.000, que fue lo que se sintió en el bolsillo, un poquito más de alivio”, comentó la especialista.

Recomendaciones para futuros jubilados

Al cierre, Piacentini brindó una advertencia a quienes están cerca de cumplir la edad jubilatoria: “Antes de llegar a esa edad que vayan consultando su historial en ANSES”.

Explicó que todavía existen planes para comprar aportes, especialmente para los años anteriores a 2012. “Hay una moratoria que quedó vigente hasta 1992, así que hay alternativas para llegar a los 30 años de aportes”, recomendó, aunque reconoció que la moratoria más conveniente ya no está disponible.