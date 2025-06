Moratoria: “Hay una gran parte de la sociedad que llega a la edad jubilatoria sin contar con los 30 años de aportes”

La eliminación de la moratoria previsional en marzo dejó a una gran parte de la población sin herramientas para acceder a una jubilación digna.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con a abogada previsional, Bárbara Schardgorosky, quien comentó que, “lamentablemente hay una gran parte de la sociedad que llega a la edad jubilatoria sin contar con los 30 años de aportes”.

Según la entrevistada, “el año pasado más del 70% de la gente se jubiló accediendo al beneficio con la moratoria”, lo que evidencia su rol clave para el acceso al sistema previsional.

Pese al vencimiento, aún queda vigente una parte de la normativa para quienes todavía no alcanzaron la edad jubilatoria. “Una mujer de 58 años que le faltan tres o cuatro años de aportes todavía puede ir pagándolos y cancelarlos antes de llegar a la edad jubilatoria”, aclaró Schardgorosky. No obstante, quienes ya cumplieron la edad requerida y no tienen los aportes suficientes están en una situación límite.

Alternativas limitadas y beneficios insuficientes

Consultada sobre qué opciones tienen hoy quienes quedaron excluidos del sistema, la entrevistada fue contundente: “Muchas herramientas no tienen”. Una de las pocas posibilidades vigentes es la vieja moratoria que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993, aunque no aplica para todos los casos. A esto se suma el “reconocimiento por tareas de cuidado para mujeres”, que otorga años de aporte a madres, un recurso que también es limitado.

Para quienes no cumplen con los requisitos anteriores, la única opción es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que se otorga recién a los 65 años a hombres y mujeres, con varias restricciones. “Es un beneficio que tiene muchas contras, porque es incompatible con el trabajo, con la actividad, no devenga pensión y ahora en julio va a ser de 317.436 pesos con el bono incluido”, detalló la especialista. A eso añadió: “Ese importe no le alcanza a nadie”, subrayando la precariedad del monto frente al costo de vida.

La salud, otro frente de batalla para los jubilados

A la crisis previsional se suma el deterioro de la cobertura médica. “La verdad que no, está muy difícil”, respondió Schardgorosky al ser consultada sobre si hubo mejoras en la atención sanitaria. Denunció que las obras sociales “siguen siendo muy reticentes a la hora de prestar los servicios”, lo que obliga a muchas personas mayores a iniciar acciones judiciales.

“La gente puede mejorar esta situación con un amparo”, reconoció, aunque advirtió que acceder a la Justicia es un camino engorroso y costoso. Pese a que “la justicia en este punto en general es muy conteste a los beneficiarios”, las barreras de acceso y el desgaste que implica un proceso judicial hacen que no sea una solución masiva ni ágil.

Preocupación por el veto presidencial

Pese a que la Cámara de Diputados aprobó una prórroga de la moratoria por dos años, el gobierno nacional ya anticipó su veto, profundizando la incertidumbre. Esta decisión amenaza con consolidar un sistema más restrictivo, dejando sin cobertura a una porción creciente de adultos mayores. “La verdad que es una situación muy delicada”, lamentó la abogada.