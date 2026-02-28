ADRs cierran febrero con pérdidas de hasta el 25%

Los ADRs de empresas argentinas cerraron un febrero negativo en Wall Street. Las bajas llegaron hasta el 25%. El riesgo país superó los 570 puntos básicos y borró su merma acumulada en el año.

La mirada del mercado estuvo el viernes por la tarde atenta al Congreso mientras se debatía el proyecto de reforma laboral y al dólar que en las últimas ruedas revivió y parece encaminado a subir nuevamente en marzo.

En Nueva York, los bonos soberanos anotaron bajas de hasta 0,9%, de la mano del Bonar 2035, seguido por el Bonar 2041 (-0,8%). En el otro extremo, el Global 2041 avanzó 0,1%. Así, el riesgo país ya se ubicó en torno a los 572 puntos básicos, por encima del cierre de 2025.

En cuanto a los títulos en pesos, su desempeño estuvo alineado con la estrategia del Tesoro y del Banco Central (BCRA), que implicó inyección de liquidez en pesos vía acumulación de reservas. “Las tasas se mantuvieron relativamente estables: entre 30% y 32% en el tramo corto y en torno a 35% en el tramo largo”, explicó el especialista.

Los ADRs cayeron casi en su totalidad, con Grupo Supervielle (-6,6%) liderando las pérdidas. A ésta le siguen Banco Macro (-6,4%) y BBVA Argentina (-5,7%). En solitario, Telecom trepó 2,6%. En el acumulado mensual, los ADRs perdieron hasta 25,3%, de la mano de BBVA Argentina, en medio de un frente externo mucho más inestable.

Esta volatilidad internacional estuvo marcada por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que su presidente, Donald Trump, había excedido su autoridad al imponer aranceles generalizados.