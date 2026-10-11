Aeropuertos Argentina invertirá US$ 1.500 M

Con una inversión de US$ 1.500 millones proyectada para el período 2027-2031, Aeropuertos Argentina presentó en detalle su plan de desembolsos para los próximos cinco años. La empresa, que administra 35 aeropuertos del país, destinará esos fondos a ampliar terminales, renovar pistas y sumar posiciones de embarque en Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior.

Son parte de una apuesta más »ambiciosa«, que la empresa presentó como “la inversión más importante de la historia argentina”, con un programa de largo plazo estimado en US$ 7.500 millones.

Así lo explicaron Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, y Lucas Pérez Monsalvo, director de Infraestructura, quienes señalaron que el plan busca acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, que la compañía proyecta en un 114% durante los próximos 40 años, con obras que sigan el ritmo de la demanda, en palabras de los directivos, “lo que va creciendo el tráfico en Argentina”.

Para sostener el nuevo esquema de inversiones, el paquete de obras se apoya en una renegociación del contrato que el Gobierno de Javier Milei aprobó en septiembre. La administración nacional sostuvo que la pandemia de covid-19, definida como “extraordinaria, exógena, imprevisible e inevitable”, alteró el equilibrio económico del acuerdo: en 2020, los ingresos de la concesión cayeron un 60% respecto de 2019, mientras que el tráfico internacional se desplomó un 76%.

El Gobierno planteó una solución para recomponer el equilibrio económico del contrato que combina la extensión de la concesión, nuevas inversiones y cambios en el esquema tarifario. La actualización de las tarifas para los aeropuertos alcanzados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) se publicó este mismo viernes.

Ezeiza, con una inversión prevista de alrededor de US$ 794 millones, concentra el desembolso más importante del plan. La obra central será una nueva terminal de arribos internacionales, a la que se sumarán intervenciones en la terminal doméstica, un edificio conector y nuevos espacios comerciales y gastronómicos.

A su vez, el área de cargas tendrá una inversión estimada en US$ 35 millones para ampliar sus instalaciones.