Ahorro: los argentinos compraron US$ 12 mil millones

Los argentinos aumentaron la dolarización de carteras durante junio, adquirieron en términos netos US$ 2.015 millones. Así, el guarismo implicó US$ 12.299 millones para el primer semestre.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes por US$ 2.443 millones en el sexto mes del año. Mientras que 715 mil personas vendieron por US$ 428 millones, según el informe sobre evolución del mercado de cambios y el balance cambiario del Banco Central (BCRA).

Esta dinámica comienza a encender algunas alarmas en el mercado, sobre todo de cara al año que viene y en vista de lo presentado en el programa financiero. La hoja de ruta del equipo económico “descansa sobre supuestos ambiciosos de financiamiento y compras de divisas, lo que exige mucho del balance cambiario, en particular si se tiene en cuenta también el programa financiero del BCRA y la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI”, señaló en un informe Invecq.

Según la consultora, el BCRA debería comprar casi US$ 11.000 millones: unos US$ 4.900 millones para el Tesoro, US$1.600 millones para el pago de Bopreal y cerca de US$4.500 millones para cumplir con la meta de junio de 2027 con el Fondo.

A ese escenario se suma la mayor demanda por dolarización de carteras por parte de los argentinos, que suele incrementarse en los años electorales. Frente a esa dinámica, la máxima autoridad monetaria tendrá un test de fuego. Para tener un parámetro, si este año los ahorristas repiten en la segunda parte del año lo observado en el primer semestre, el saldo arrojaría US$ 24.000 millones.