Georgieva defendió los cambios de política económica que anunció Milei por cadena

Kristalian Georgieva, directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó en la página del organismo un fuerte respaldo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunció el presidente, Javier Milei. Tras su visita al país, tituló su artículo “Argentina mira hacia el futuro”.

“Tras recobrar la estabilidad, Argentina necesita ahora transformar los logros conseguidos con tanto esfuerzo en una prosperidad duradera”, dijo Georgieva. La modificación de la carta magna es una exigencia recurrente del organismo. En su último staff report, el Fondo sostuvo que “a medio plazo serán fundamentales reformas legales más amplias de la Carta Orgánica para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Central, incluso mediante el refuerzo de las salvaguardias frente al financiamiento monetario”.

Tras la cadena nacional donde el presidente, Javier Milei, anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el ingreso del proyecto al Congreso, varios analistas pusieron el foco en algunas dudas y contradicciones de la presentación y del texto oficial.

El economista Juan Manuel Telechea señaló en un análisis comparativo con los bancos centrales de Uruguay, Brasil, Chile y Colombia, donde excepto este último, ningún otro país persigue un solo objetivo, más allá de que la estabilidad en los precios sea un eje central.

El texto oficial tampoco especifica la manera en que se conseguiría ese propósito. “Sobre la definición de un único objetivo para el Banco Central —preservar la estabilidad del valor de la moneda— todavía falta conocer cómo se definirá concretamente el objetivo y qué mecanismos se utilizarán para evaluar su cumplimiento, pero la orientación general es correcta. Nosotros proponemos que ese mandato se instrumente mediante metas de inflación”, expresó Aldo Abram director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso. El Fondo Monetario, en el marco de la segunda revisión del programa, pidió un marco donde “eventualmente las metas reemplacen a los agregados monetarios como ancla nominal”.

Esta modificación busca revertir los cambios introducidos en 2012, durante el mandato de Cristina Kirchner. En la cadena nacional, Milei apuntó contra la expresidenta y la titular del BCRA en ese momento, Mercedes Marcó del Pont, quien le respondió al Presidente en declaraciones al programa “A las 7 Am”: “Lo que él dice que es robar, fue desendeudar al conjunto de los argentinos”.

Otro punto que dejó críticas fue la presencia de Santiago Bausili, actual titular de la autoridad monetaria, en la conferencia junto a Javier Milei. El economista Roberto Cachanosky advirtió que “anunciar la independencia del Banco Central con el presidente del Banco Central al lado no resulta convincente”. Antes de asumir, Bausili además era socio de la consultora Anker, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Respecto al cálculo de los 12,8 trillones porcentuales de inflación acumulada desde la creación de la entidad monetaria que realizó Milei, Cachanosky acusó al Presidente de “copión”. Mostró una nota suya publicada dos años atrás con ese mismo número.

Además de estos cambios en la autoridad monetaria, una decisión del Gobierno sobre la reestructuración de la Casa de la Moneda implicó que Bausili tenga que adaptarse y contrate más cara la impresión de billetes. Se decidió importar desde China a la empresa Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM) por un valor de entre US$ 54 y US$ 58 el millar de billetes, de acuerdo a información oficial que accedió PERFIL. Si bien esto representa menos que bajo la gestión de Miguel Pesce (US$ 110 por millar), es más que la anterior gestión del propio Bausili en 2024 con la misma compañía asiática por US$ 48 por millar y US$ 49 por millar.