Alerta industria: un informe de la UIA advierte sobre las dificultades del sector tras las críticas de Milei

Luego de la sucesión de embates del presidente Javier Milei, la industria encendió algunas alarmas con la publicación de una encuesta sectorial que muestra retrocesos en la producción, las ventas y el empleo durante el primer mes del año. Asimismo, los industriales exhibieron mayor cautela en términos de expectativas hacia el corto y mediano plazo y exteriorizaron sus preocupaciones respecto a la apertura comercial que fogonea el oficialismo.

Los datos se desprenden del último sondeo de la Unión Industrial Argentina (UIA) efectuado entre las firmas más preponderantes del rubro. Si bien los referentes sectoriales elogian en público parte del plan económico de Milei y Luis Caputo, por lo bajo cuestionan el ingreso indiscriminado de bienes del exterior, al considerar que con el esquema impositivo actual, es virtualmente imposible competir con los productos foráneos.

Los números de la industria

El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI), utilizado para anticipar el ciclo de actividad industrial, se posicionó por décima vez consecutiva en zona de contracción: 42,2. Frente a este punto, desde la UIA aclararon que el resultado no debe interpretarse estrictamente como un retroceso debido al impacto de la alta estacionalidad de enero, caracterizado por vacaciones y paradas técnicas de las plantas.

"Dicho indicador se ubicó -6,8 p.p por debajo del de octubre 2024, aunque 12,3 puntos porcentuales por encima de enero de 2024, cuando la industria se vio afectada por la recesión y el ajuste que incluyó medidas fiscales y cambiarias, acelerando la inflación y reduciendo el consumo. Esta mejora se alinea con los datos adelantados de producción industrial", resalta el reporte.

A propósito de este último punto, la tendencia experimentó una reversión ya que las compañías con mermas productivas (42,3%) volvieron a superar a aquellas con incrementos (18,3%). Asimismo, la contracción predominó en los doce sectores relevados por la encuesta.

Al colocar la lupa sobre las principales variables, se observó que la mayor parte de las firmas registraron caídas: el 44,8% redujeron sus ventas, mientras que sólo un 22,2% de ellas las incrementaron. Salvo el rubro automotor, en el resto de la industria predominaron las retracciones en las comercializaciones internas.

Otro aspecto significativo es la evolución del empleo, que presenta una menor estacionalidad. En enero, solo el 11,5% de las empresas aumentó su dotación de personal frente a un 17,6% que la achicó, contrastando con el relevamiento anterior, donde el 17% había anotado incrementos y el 14,2% recortes.

"Estos resultados también son consistentes con los datos de empleo formal del mes de noviembre de 2024, cuando luego de dos meses consecutivos de un leve incremento mensual en el empleo registrado en la industria, la cantidad de trabajadores volvió a contraerse", plantearon los analistas de la cámara empresarial.

En cuanto a las preocupaciones que aquejan a los industriales, el primer puesto quedó para los costos de producción, que logró destronar a la caída de la demanda interna. El 40,6% de los participantes marcó los gastos de fabricación como su mayor inquietud, subiendo 15 puntos porcentuales en relación con el sondeo previo.

Al mismo tiempo, el 41,6% de las empresas encuestadas reconoció que tiene dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos semanales o mensuales: salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifa de servicios públicos, impuestos.

Expectativas y reclamos industriales

Sobre las expectativas a futuro, menos empresas percibieron una situación peor a la del año pasado, mostrando una mejora tanto a nivel empresarial, como sectorial y nacional. Sin embargo, las perspectivas se moderaron: un menor porcentaje de empresarios prevé mejoras en su situación económica empresarial (61,7% vs. 67,8% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (58,1% vs. 68,1%) y a nivel país (68,6% vs. 75,5%).

Por último, la industria local advirtió que enfrenta una "doble presión competitiva", tanto externa como interna. En el ámbito internacional, el 63,5% de las compañías reportó impactos negativos por precios de dumping. Se trata de una práctica nociva que consiste en vender bienes en un mercado extranjero a un precio más bajo que el costo de producción o que el precio en el mercado local. ¿El objetivo? Ganar cuota de mercado y eliminar a la competencia.

A nivel interno, la evasión e informalidad impacta sobre el desempeño industrial: 1 de cada 3 empresas afirmó verse afectada por el contrabando de productos. A eso se suman los reclamos sectoriales de una carga impositiva insostenible para competir con el exterior.

"Entre los principales motivos por los que estas variables impactan de forma negativa, se encuentran: altos costos en comparación a otros países y la consecuente venta de productos importados a precios muchos más bajos, la elevada carga impositiva en Argentina, la informalidad y la comercialización de productos de menor calidad en el mercado", enumera el informe de la UIA.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado volvió a cargar las tintas contra la industria e incluso acusó -aunque sin nombres- a algunos empresarios del sector de ser "prebendarios" que mantienen "curros" con los políticos de turno.

"Quiero acá terminar con otra falacia, con la que nos han estado mintiendo por casi cien años, y que es el tema de la industria infante, un infante que por lo menos tiene 90 años ya. O de proteger la industria X, porque genera puestos de trabajo. Esa también es otra mentira".

"Porque si en el proceso de apertura de la economía ingresa un producto de mejor calidad o mejor precio y quiebra una empresa, también es cierto que los consumidores ahora tienen más dinero en su bolsillo y los pueden gastar en otros sectores de la economía. Por lo tanto, se reasignará el empleo e irá a sectores donde es más productivo y donde hay mayores salarios y, por ende, hay mayor bienestar para todos".

A modo de cierre, Javier Milei pidió terminar con la "mentira proteccionista" ya que, bajo su consideración, "en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios". Cabe destacar que durante el primer año de gestión libertaria, la industria se contrajo 9,4%.

MFN