Ezequiel Orlando: "Un tratado de libre comercio va a impedir el desarrollo industrial"

Para el economista Ezequiel Orlando un tratado de libre comercio con Estados Unidos sentenciaría a Argentina “a perder la posibilidad de desarrollo industrial en el futuro”. Aseguró que la actividad en el sector no repuntará en 2025. “La apertura de las importaciones o las flexibilizaciones permite que se omita darle trabajo al sector”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Ezequiel Orlando es el jefe de la sección Economía del Diario PERFIL.

Alejandro Gomel: A pesar de que los números demuestran lo contrario, desde el Gobierno insisten en que el rumbo es el correcto…

No lo podrían haber descrito mejor. A pesar de que el rumbo parece estar encaminado hacia un lugar dificultoso, hay mucho optimismo en el Gobierno. Eso también contrasta con el informe de Bank of America.

AG: ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Tiene algún asidero este optimismo que muestra permanentemente el Gobierno?

Hay algo de eso porque siempre tiene que haber algo de verdad. Un dato muy interesante del informe de Bank of America es que prevén un crecimiento del 5% de la economía para este año, y 3.5% para el próximo. Eso coincide con varios privados que vienen pronosticando un horizonte positivo para este año, después de haber tenido una caída muy pronunciada el pasado. Eso tiene que ver con que en 2024 tocamos un piso.

EP: Lo que pasa es que no queda otra que crecer. Después de tocar fondo, algo de rebote tiene que haber.

Sí. Después de haber tenido una inflación del 25% en un mes, con la mega devaluación del comienzo del mandato de Javier Milei, es lógico que el resto de los indicadores den números más que razonables que, en otro contexto, consideraríamos altos. 3% en un mes, 2% de inflación en un mes, eran motivo de quejas en otros gobiernos. No son indicadores bajos si uno tiene en cuenta que el poder adquisitivo no va a la par en la mayoría de los gremios.

Ahora, la situación se está normalizando en el sentido de que vemos niveles de precios que no son los que eran años anteriores. Eso también lo prevé Bank of America con una proyección de inflación del 27.8% para este año, que es mayor que lo que prevé el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. La inflación es casi 4 puntos y medio más alto de lo que dicen las consultoras privadas argentinas, según el relevamiento que hace el Banco Central. Eso molesta un poco al Gobierno.

También molestó que, de acuerdo al principal banco estadounidense, el dólar va a terminar en 1.400 pesos este año. Eso también es un secreto a voces o, en todo caso, le pusieron palabras a algo de lo que están hablando muchos empresarios, muchos grandes inversores, que es una potencial devaluación después de las elecciones. No va a ser antes porque este Gobierno entiende muy bien el código electoral, pero muchos fondos o bancos grandes que manejan inversiones pesadas, están hablando de que puede llegar a haber una devaluación después de las elecciones que compense esta pérdida de competitividad, si se quiere, que estuvo teniendo Argentina este tiempo.

AG: Como se enoja el Gobierno cuando le hablan de retraso cambiario o devaluación. Hasta le costó hasta el puesto a la hija de Cavallo.

EP: Lo que plantea el informe es que ese retraso cambiario conspira contra cualquier posibilidad de acumular reservas por parte del Banco Central. Es insostenible en el corto plazo mantener ese nivel de evaluación.

Sí, exactamente. De todos modos, no todos lo ven de esta forma.

EP: No, por supuesto. En este caso molesta porque lo hace el segundo banco de Estados Unidos frente a un grupo de inversores o potenciales inversores que el Gobierno cree que podrían venir a Argentina. Ese ruido afuera molesta.

Por supuesto. El martes tuve la posibilidad de entrevistar a Alejandro Butti, CEO del Banco Santander, y a Fabián Kón, CEO del Banco Galicia. Les hice una entrevista mano a mano a ambos, que salió publicada en PERFIL, y les pregunté concretamente por el cepo. Lo que me respondieron, que son bastante optimistas, es que lo que le falta al Gobierno resolver es el stock de reservas, el stock de dólares. Ya han resuelto el tema de los flujos, y lo que necesitan para poder salir del cepo es un ingreso fuerte de divisas, como de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que le de la posibilidad a Javier Milei de tener ese colchón que necesita para salir del cepo, que es su promesa para fin de año.

Si analizamos los números, algo de eso está sucediendo. En este momento, las reservas netas son negativas, entre menos 5.000 y 10.000 millones de dólares, pero el sector energético ya no tiene déficit, tiene superávit gracias al gasoducto Néstor Kirchner. El sector minero también va a tener exportaciones. Un informe del Banco BBVA habla de que el sector automotriz también puede llegar a ser una punta de lanza para mejorar la actividad económica en general. Hay cierto optimismo basado en hechos concretos de algunos grandes inversores o bancos grandes que ven la otra cara de la moneda. Es cierto lo que comentamos, pero también hay otra parte donde hay una mejora que no se ve en la gente, que no se traduce en el ciudadano de a pie, pero también existe.

AG: ¿Qué puede pasar con la industria?

La flexibilización es muy compleja. Ayer, Federico Sturzenegger anunció que se va a poder exportar ganado en pie, algo que Argentina tenía prohibido hace 50 años y tiene una razón muy concreta, que es que no genera trabajo. Esto perjudica a la industria, en particular la que está muy desarrollada en Argentina, que es la que tiene que ver con el agro. Yo creo que esto es un golpe directo debajo de la línea de flotación de la industria cárnica argentina, por ejemplo. Las nuevas medidas del Gobierno van en contra de la industria. Van a beneficiar algún sector concreto, pero no generan trabajo.

A la industria la veo muy complicada este año. Si el 2024 fue de pura caída, estadísticamente el número será positivo, y a eso se va a aferrar el Gobierno. Pero en la realidad, en lo que ve la gente de a pie, no va a generar nuevos puestos de trabajo y la industria va a estar mal, con una utilización de la capacidad instalada del 60%. No se está gobernando para la industria argentina porque la apertura de las importaciones o las flexibilizaciones permiten que se omita darle trabajo al sector.

AG: Una de las explicaciones que da a veces el gobierno es que eso se va a volcar a servicios, pero ese es otro tipo de empleo.

Sí, es menos calificado y es menos salario. Por otro lado, si vemos cuáles son los países que tienen más puestos de trabajo en el sector servicios que en el industrial, no hay ninguno desarrollado. La mayoría de los países desarrollados que conocemos, o que incluso el Presidente ha puesto de ejemplo, tienen un muy fuerte sector manufacturero o sector industrial, y se apoyan en eso.

Las medidas que están tomando, incluso cuando dicen que quieren ser Alemania o Estados Unidos, van en contra de lo que está haciendo Donald Trump, que está poniendo aranceles a las importaciones y está defendiendo el empleo local, el empleo estadounidense. Me resulta muy llamativo que Milei admire a un presidente que hace exactamente lo opuesto de lo que anuncia Sturzenegger todas las mañanas.

AG: Además, insiste con que va a llegar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos…

Me hace acordar mucho al ALCA que tuvimos al comienzo de este milenio, el Área de Libre Comercio que planteaba Estados Unidos. Los gobiernos y la sociedad lo rechazaron en su momento porque iba a implicar la pérdida de muchos puestos de trabajo importantes en Argentina y en otros países de la región, en beneficio exclusivo de Estados Unidos.

Claudio Mardones: ¿Cuál es el tratado de libre comercio posible que podría construir Javier Milei con la Casa Blanca, que posiblemente lo vuelva a recibir dentro de poco tiempo? ¿Qué escenario puede construir Javier Milei con Donald Trump en el caso de explorar un tratado de libre comercio?

Uno que va a beneficiar explícitamente a Estados Unidos si se llega a llevar adelante, porque incluso Donald Trump lo dijo en el día de su asunción. Lo que él quiere es gobernar para Estados Unidos, y dijo que no necesita a Latinoamérica. Argentina y Estados Unidos son dos economías que no se complementan entre sí, sino que compiten por productos similares, incluso los agropecuarios. Entonces, nosotros no tenemos nada que ellos puedan necesitar, sino lo contrario. Ellos tienen industrias muy competitivas, porque las han mantenido cuidadas durante décadas, y pueden llegar a terminar de destruir este incipiente desarrollo industrial que ha tenido Argentina con estos ciclos de stop and go que nos caracterizan, donde hay períodos de auge y después de freno.

Ezequiel Orlando aseguró que un tratado de libre comercio con Estados Unidos sentenciaría a Argentina a “perder la posibilidad de desarrollo industrial”.

Un tratado de libre comercio con Estados Unidos va a impedir el desarrollo industrial. Lo que va a hacer es sentenciar a nuestro país a perder la posibilidad de desarrollo industrial en el futuro. Salir de eso, más allá de que lleva bastante tiempo ejecutar un tratado de libre comercio, va a ser muy difícil. Miremos a Chile, por ejemplo, si queremos tener un ejemplo de lo que puede pasar. Chile no tiene industria casi, su mayor exportación se concentra en un mineral como el cobre, y no mucho más. Tampoco es malo desarrollar la minería, pero no tienen industria.

CM: A partir del aumento a los aranceles para la importación de acero a los Estados Unidos, un jugador muy importante que está guardando silencio: Paolo Roca. El CEO de Techint tiene un rol determinante en las decisiones que toma la Unión Industrial Argentina y jugó muy fuerte a favor de Javier Milei. Pero hasta ahora, la Casa Blanca no ha dado ninguna señal de que haría algún cambio en los aranceles, y la Casa Rosada no ha dado ninguna señal de que va a defender a Techint. ¿Qué ves que va a pasar con Roca?

Eso es una pregunta que no me atrevo a responder, porque Paolo Roca está guardando silencio, pero no le cayeron bien los aranceles que está poniendo Estados Unidos sobre sus exportaciones. Techint es uno de los principales jugadores del mundo. Esta medida que toma Estados Unidos es completamente comprensible dentro de la lógica de Donald Trump de cuidar su industria nacional, pero que perjudica explícitamente a Argentina y a uno de los empresarios con mayor peso en el país. La verdad es que veo complicado un futuro apoyo de Roca a esta gestión, a menos que haya alguna otra compensación por otro lado.

CM: El gasoducto Néstor Kirchner parece que también es materia de atención del gobierno para buscar nuevos socios…

Sí, por supuesto. Ahora Argentina pasó de importar 5.000 millones de dólares en energía a pasar a exportar 5.000 millones este año por lo previsto, y ese número se puede llegar a multiplicar en los próximos años. Eso se debe al gasoducto Néstor Kirchner, y uno de los proveedores principales fue el grupo Techint. El sector de hidrocarburos también se apoya fuerte en Techint para el desarrollo de otros oleoductos, gasoductos, y demás. A menos que haya alguna compensación por algún lado, algo que veo bastante difícil, creo que Techint no va a estar conforme con este bajar la cabeza de Milei ante Trump.

Tampoco veo a Milei yendo a llevar un reclamo de un empresario nacional a la Casa Blanca si lo que plantea siempre admiración pura y exclusiva por Trump, como por Elon Musk, sin un atisbo de crítica. Lo que más me llama la atención de los libertarios es que dicen apoyar la apertura absoluta de la economía en Argentina, pero en Estados Unidos, apoyan el proteccionismo.

