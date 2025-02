ANSES: Cómo obtener la constancia de cuil de manera fácil

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo perteneciente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que, desde cualquier computadora o teléfono celular, las personas pueden descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL).

Este comprobante es necesario para acceder a los programas y prestaciones de ANSES como el cobro de Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o jubilaciones y pensiones. También puede ser solicitado para realizar trámites en entidades públicas, bancos, entre otras.

La constancia descargada e impresa desde la web de ANSES es gratuita y válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello. Asimismo, se genera automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado, el titular debe acercarse a cualquier oficina de ANSES, sin turno, con su documento para realizar el trámite.

Paso a paso: ¿cómo sacar mi constancia de CUIL online por primera vez?

Para saber tu número de CUIL y obtener la constancia se debe seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página oficial de la ANSES y buscar "constancia de CUIL" o haciendo click acá.

Llenar el formulario con tus datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento, documento o pasaporte en el caso de los extranjeros).

Hacer click en "consultar" y luego, cuando la constancia esté generada, se puede descargar como PDF para imprimir.

También podés obtener la constancia de CUIL ingresando a Mi ANSES, llamando al 130 o en una oficina de ANSES sin turno.

Quiénes pueden solicitar el CUIL y para qué sirve

El CUIL se genera automáticamente al inscribir a un menor ante el Registro Nacional de las Personas, es decir, cuando se obtiene el DNI. Además, el Código Único lo pueden solicitar todas los argentinos o personas extranjeras, al inicio de su actividad laboral y/o para cobrar otras prestaciones que brinda ANSES, como los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH)

El CUIL también se puede utilizar para realizar trámites ante otras entidades que lo requieran. A través de él, se registran todos los aportes a la Seguridad Social durante toda la vida laboral de las personas. A su vez, sirve para realizar el cambio de Obra Social, solicitar créditos personales, realizar trámites bancarios, o para la compra de un auto.

lv / lr